Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bargeld bei Firmeneinbruch erbeutet

Saalfeld. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

In der Langenschader Straße waren unbekannte Täter in der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch in eine Firma eingebrochen. Ein Fenster wurde aufgebrochen, so dass die Einbrecher ins Objekt gelangten. Des Weiteren wurde ein Büro aufgebrochen und daraus ein niedriger vierstelliger Betrag Bargeld gestohlen. Sachdienliche Hinweise möglicher Zeugen, die Verdächtiges im Tatzeitraum wahrgenommen haben, nimmt die Polizei in Saalfeld unter Tel. 03671/560 entgegen.

