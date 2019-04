Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zigarettenkippe führt zu Brand

Cursdorf. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe führte vermutlich am Mittwoch in Cursdorf bei Oberweißbach bei der Schutzhütte "Am Winkel" auf dem Naturlehrpfad zu einem Brand. Hierzu wurden Feuerwehr und Polizei gegen 22:00 Uhr alarmiert. Gegen 23:00 Uhr hatten die Kameraden der Feuerwehr den Brand auf einer Fläche von 1.000 m² gelöscht und bekämpften in der Folge noch mögliche Glutnester.

