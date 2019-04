Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung

Unterwellenborn. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Im Bereich Dorfkulm brannte am Mittwoch eine Fläche von 1.000 m² in einem Waldstück. Die Ermittler gehen derzeit von Brandstiftung aus, wobei die Täter derzeit unbekannt sind. Der entstandene Schaden wurde auf 500 EUR beziffert. Kameraden von den Feuerwehren Saalfeld, Remschütz und Unterwellenborn waren im Einsatz und hatten das Feuer gegen 17:00 Uhr gelöscht. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass der Brand gegen 15:00 Uhr gelegt wurde. Wem verdächtige Personen bei dem Waldgebiet rechts von der K 125 in Fahrtrichtung Schloßkulm aufgefallen sind, wird gebeten, sich mit der Saalfelder Polizei unter Tel. 03671/560 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell