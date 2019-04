Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vermisste Kinder in der Nacht wiedergefunden

Burgk. Saale-Orla-Kreis. (ots)

Aus einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Burgk wurden am Mittwoch gegen 21:00 Uhr der Polizei vier Bewohner, im Alter zwischen Acht und 17 Jahren, als vermisst gemeldet. Zur Suche kam, neben den Polizeikräften und einem Fährtensuchhund der Polizei, auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz. Zeugenhinweise führten die Ermittler bei ihrer Suche u.a. auch nach Schleiz. Dort fanden die Polizisten die drei Kinder und die Jugendliche kurz vor 01:00 Uhr unversehrt und brachten sie zurück in ihre Wohneinrichtung.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell