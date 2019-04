Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vier Jugendliche aus Kinderheim vermisst

Burgk (ots)

Am 24.04.2019 wurde die Polizeiinspektion Saale-Orla gegen 21:00 Uhr telefonisch darüber in Kenntnis gesetzt, dass in dem Kinderheim in Burgk vier Jugendliche im Alter zwischen 8 und 17 Jahren vermisst werden. Durch die Polizeiinspektion Saale-Orla wurde sofort intensive Suchmaßnahmen eingeleitet. Dabei kam neben einem Polizeihubschrauber auch ein Fährtenspürhund zum Einsatz. Gegen 0:30 Uhr konnten die vier Jugendlichen unversehrt in Schleiz durch einen Funkstreifenwagen aufgegriffen werden. Gemeinsam mit Kräften der Kriminalpolizei Saalfeld wurden die vier Ausreißer sicher in das Kinderheim zurückgebracht.

