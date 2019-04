Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Autofahrer nach Fluchtversuch von Polizisten gestellt

Sonneberg/Mengersgereuth-Hämmern. Landkreis Sonneberg. (ots)

Einen Audi A4 wollten Polizisten am Dienstag gegen 17:00 Uhr in der Köppelsdorfer Straße in Sonneberg für eine Verkehrskontrolle anhalten. Der Fahrer des Audi beschleunigte aber und flüchtete und missachtete dabei mehrere rote Ampeln. Er fuhr bis auf die B89 in Richtung Mengersgereuth-Hämmern. Mit hohem Tempo ging es in der Ortslage Frankenblick weiter auf Feldwegen und engen Straßen. In der Schichtshöhner Straße und Am Adelsberg wäre es fast zum Zusammenstoß mit einem Fußgänger und einem Motorradfahrer gekommen. Die Polizisten stoppten den Fahrer in einer Sackgasse in der Straße Ehnesbach. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer (42, deutsch) keinen Führerschein besitzt. Wegen des zusätzlichen Verdachts, dass der Mann berauscht am Steuer gesessen hatte, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Sein Fahrzeug stellten die Polizisten sicher. Bei der Überprüfung der Fluchtstrecke konnten keine Schäden festgestellt werden. Gegen den 42-Jährigen wurden mehrere Anzeigen erstattet.

