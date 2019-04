Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand auf Balkon

Sonneberg (ots)

Am Sonntag gegen 12.30 Uhr wurde die Polizei über Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Sonneberger Friedensstraße informiert. Vor Ort wurde brennender Unrat auf dem Balkon der betreffenden Wohnung festgestellt. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. An der Balkontür entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Wegen des Verdachts der Fahrlässigen Brandstiftung wurden polizeiliche Ermittlungen aufgenommen.

