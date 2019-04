Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: hochwertiges E-Bike aus Keller entwendet

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Freitag wurde der Einbruch in einen Keller in der Sebastian-Kneipp-Straße (ehemals Mittelbergstraße)in Neuhaus am Rennweg angezeigt. Unbekannte Täter hatten aus einem verschlossenen Kellerverschlag ein gesichert abgestelltes E-Bike entwendet. Der Wert des neuwertigen, schwarzen E-Bike der Marke Cube beträgt 2200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

