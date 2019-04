Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Neuhaus am Rennweg - Steinheid (ots)

Am Karfreitag gegen 13.00 Uhr fuhr ein 36-jähriger mit seiner Suzuki in einer Gruppe mehrerer Motorradfahrer von Steinheid in Richtung Steinach. Nach Befahren einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Krad, stürzte und prallte gegen einen Pfosten der linken Leitplanke. Der Motorradfahrer wurde schwerverletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Neuhaus verbracht.

