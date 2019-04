Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 2 Personen auf Motorrad verletzt

Neustadt an der Orla (ots)

Am 21.04.19 gegen 18:00 Uhr befuhr ein 46-jähriger Motorradfahrer die B281 aus Richtung Dreitzsch kommend in Richtung Triptis. Nach eigenen Angaben musste er einem Tier ausweichen, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte in den Straßengraben. Der Motorradfahrer, sowie seine 16-jährige Mitfahrerin wurden hierbei leicht verletzt. Am Motorrad entstand Sachschaden.

