Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motoradfahrt mit Folgen

Pößneck (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am 21.04.19 gegen 22:30 Uhr befuhr ein 48-jähriger Motorradfahrer in Pößneck die Saalbahnstraße in Richtung Neustädter Straße und musste hier verkehrsbedingt halten. Nach dem Anhalten fiel der Motorradfahrer um. Dies wurde durch die Beamten beobachtet, welche umgehend zur Hilfe kamen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Motorradfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde gefertigt.

