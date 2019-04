Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrer verletzt

Saalfeld (ots)

Gegen 14:30 Uhr ereignete sich am Samstagnachmittag ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer in Saalfeld. Ein 33-jähriger parkte seinen Pkw Ford in der Gorndorfer Straße am rechten Straßenrand in einer dafür vorgesehenen Parkbucht. Die 28-jährige Beifahrerin öffnete zum Aussteigen die Beifahrertür und übersah dabei einen von hinten kommenden Radfahrer. Dieser fuhr ordnungsgemäß auf dem zwischen Parkbucht und Fußweg gelegenen Radweg. Der 46-jährige Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr gegen die geöffnete Beifahrertür und kam zu Fall. Beim Sturz zog sich der Radfahrer eine Kopfplatzwunde zu, welche im Krankenhaus versorgt werden musste. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehr als 1.500 Euro.

