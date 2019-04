Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrer fährt Fußgängerin um

Saalfeld - Bad Blankenburg (ots)

Am Samstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Bad Blankenburg, in der Friedrich-Ebert-Straße. Ein 17-jähriger Radfahrer befuhr den Gehweg in der Friedrich-Ebert-Straße entgegengesetzt seiner Fahrtrichtung von der Innenstadt kommen in Richtung Ortsausgang. Auf Höhe der Hausnummer 20 trat eine 68 Jahre alte Frau auf den Gehweg. Der Radfahrer erfasste die Frau und sie kamen beide zu Fall. Dabei wurde die 68 jährige schwer verletzt. Sie musste in die Thüringenklinik verbracht werden, wo sie mit einer Rippen- und Schlüsselbeinfraktur stationär aufgenommen wurde.

