Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fußgängerin verletzt

Saalfeld - Meuselbach (ots)

Schwer verletzt wurde eine 83-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 15:00 Uhr in Meuselbach. Der 38-jährige Fahrer eines Pkw Audi beabsichtigte aus einem Grundstück rückwärts auf die Straße zu fahren. Hier übersah er die 83-jährige und kollidierte mit dieser. Die Frau stürzte und der Pkw rollte über ein Bein der Frau. Die Frau musste in die Klinik nach Neuhaus verbracht werden.

