Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Spritztour mit Radlader

Schleiz (ots)

Durch Anwohner wurde am Abend des 20.04.19 gemeldet, dass im Baustellenbereich der Oschitzer Straße ein Radlader in Bewegung gesetzt wurde. Bei der Prüfung vor Ort wurde besagtes Fahrzeug mit einem 17jährigen Jugendlichen aus Schleiz am Steuer festgestellt. Dieser befand sich widerrechtlich im Besitz des Schlüssels, war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrererlaubnis und verstrickte sich zunehmends in Widersprüche. Es wurde Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und unbefugten Gebrauchs erstattet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell