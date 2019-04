Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Körperverletzung

Pößneck (ots)

Am Abend des 20.04.19 drang ein 36jähriger Mann aus Pößneck auf der Suche nach einer Bekannten widerrechtlich in die Wohnung einer 44jährigen in der Heiligengasse ein. Hierbei zerstörte er die Wohnungstür und zerschlug das Inventar. Die Wohnungsinhaberin wurde leicht verletzt, die ebenfalls anwesende 42jährige Gesuchte wurde mehrfach durch den Täter geschlagen und getreten. Er bedrohte diese auch massiv, die Hintergründe der Tat sind aktuell noch unbekannt.

