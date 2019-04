Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: In Wohnung eingebrochen

Neustadt an der Orla (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Im Tatzeitraum vom 19.04.2019 gegen 16 Uhr bis 20.04.2019 gegen 02 Uhr kam es in Neustadt an der Orla zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in einem Mehrfamilienhaus. Die unbekannten Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zum Haus und brachen in der weiteren Folge die Wohnungstür der 55-jährigen Geschädigten auf. Die Täter entwendeten Bargeld und konnten sich unerkannt entfernen.

Wem diesbezüglich etwas aufgefallen sein könnte, der möge sich bitte bei der Polizeiinspektion Saale-Orla (03663 431-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell