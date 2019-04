Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fanjacke zerrissen und Fan geschlagen

Schleiz (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am Abend des 19.04.2019 kam es auf dem Parkplatz des McDonalds zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 28-jährige Geschädigte wurde zunächst von zwei männlichen Personen aufgefordert, seine Fanjacke auszuziehen und zu übergeben. Da er dies verweigerte, wurde er von beiden Tätern mittels Schlägen und Tritten angegriffen. Die Täter versuchten, dem Geschädigten die Jacke zu entreißen, was jedoch nicht gelang. Der Geschädigte konnte sich ins Restaurant retten und von dort aus die Polizei rufen. Durch aufmerksame Zeugen wurde der Haupttäter in der Ortslage Schleiz wiedererkannt und durch die Polizei identifiziert werden.

