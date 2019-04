Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rauchen ist nicht nur ungesund...

Wurzbach (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am 19.04.2019 gegen 12 Uhr entsorgte eine 54-jährige Raucherin den Inhalt ihres Aschenbechers in einem Müllsack, welchen sie dann auf den Balkon stellte. Kurze Zeit später stand der Müllbeutel in Flammen. Der Brand wurde zum Glück bemerkt und konnte schnell vom aufmerksamen Nachbarn gelöscht werden. Jedoch entstand am Bodenbelag und an der Hausfassade Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell