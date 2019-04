Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrfehler mit Folgen

Moßbach (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Eine 15-jährige Mopedfahrerin kam am 19.04.2019, gegen 18 Uhr, in Moßbach in einer Linkskurve aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge kollidierte sie mit dem Andreaskreuz des Bahnübergangs. Die 15-Jährige kam dabei zu Fall. Dabei verletzte sie sich leicht. Am Moped entstand Totalschaden. Das Andreaskreuz wurde beschädigt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell