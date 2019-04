Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Brände nach Holzarbeiten

Dreba, Kirschkau, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 18.04.2019 kam es in Dreba und in Kirschkau zu Waldbränden bzw. Schwelbränden. Bei Holzarbeiten in den vergangenen Tagen wurde vermutlich Reisig verbrannt. Dadurch entstand in Dreba ein Schwelbrand von ca. 40 m². In Kirschkau standen ein Haufen aufgehäuftes Unterholz in der Größe von 10m x 10m und ein Haufen aufgehäuftes Unterholz in der Größe von 20m x 20m in Flammen. Die Brände in Dreba und in Kirschkau wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Die Ermittlungen zu den Sachverhalten dauern an.

