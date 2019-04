Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vollsperrung der Ortsdurchfahrt nach Verkehrsunfall

Gefell, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 18.04.2019 kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Gefell, nach Missachtung der Vorfahrt. Der 83-jährige Unfallverursacher fuhr aus einer Nebenstraße auf die Vorfahrtsstraße und kam dabei unter die vor ihm fahrende Zugmaschine. Der 83-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Der PKW des Unfallverursachers musste als wirtschaftlicher Totalschaden abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die Ortsdurchfahrt Gefell gesperrt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Saale-Orla zu wenden. (Telefon: 03663-4310)

