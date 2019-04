Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Straßensperrung nach Verkehrsunfall

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 18.04.2019 kam es gegen 16:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B281 aus Pößneck in Richtung Neustadt an der Orla. Die 59-jährige Fahrerin eines Mitsubishis fuhr auf einen verkehrsbedingt haltenden 77-jährigen Opel-Fahrer auf. Der Opel-Fahrer wurde eingeklemmt, dadurch verletzt und anschließend mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus gebracht. Die Mitsubishi-Fahrerin wurde leicht verletzt. Die B281 musste während der Landung des Hubschraubers gesperrt werden.

