Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nach Brand in Lagerhalle geht Kripo von Selbstentzündung aus

Pößneck (ots)

(Ergänzung zur Medieninformation der LPI Saalfeld vom 16.04.2016, 05.01 Uhr)

Nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen zum Brand in einem Pößnecker Entsorgungsunternehmen gehen die Ermittler von einer Selbstentzündung aus. Das Feuer war am Montagabend auf dem Firmengelände Im langen Sand ausgebrochen. Da die in der betroffenen Halle gelagerten großen Müllmengen nur schwer zu löschen waren, dauerten die Löscharbeiten von mehreren Feuerwehren bis zum Dienstagnachmittag an. Laut ersten Schätzungen entstanden an der Lagerhalle und den dort installierten technischen Anlagen Sachschäden in Höhe von rund 1 000 000 Euro. Nach Auswertung der vor Ort gesicherten Spuren und bisheriger Zeugenaussagen gehen die Beamten der Kripo Saalfeld derzeit davon aus, dass es auf Grund einer Selbstentzündung des eingelagerten Mülls zu dem Feuer kam.

