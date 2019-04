Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Feuerwehreinsatz am Waldrand

Pößneck (ots)

Zum Glück rechtzeitig bemerkten Zeugen am Mittwochabend einen Brand unweit des Pößnecker Sportplatzes im Rosental. Aus noch ungeklärter Ursache standen gegen 20.15 Uhr Teile eines Baumes am Waldrand "An der Griebse" in Flammen, die durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr jedoch schnell gelöscht wurden. So konnten sie ein Ausbreiten der Flammen und weitere Sachschäden verhindern. Da eine Brandstiftung derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei weitere Zeugen. Wer Angaben zu tatverdächtigen Personen oder Fahrzeugen liefern kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03663/4310 in der Polizeiinspektion Saale-Orla.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell