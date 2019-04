Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Feuerwehr löscht Strohbrand

Lehesten (ots)

Einen Strohbrand musste die Feuerwehr am Mittwochabend in einem Lehestener Agrarbetrieb löschen. Gegen 17.30 Uhr gerieten ca. 500 kg Futterstroh auf dem Betriebsgelände in Brand. Zum Glück gelang es den Einsatzkräften der hinzu gerufenen Feuerwehr, das Feuer schnell zu löschen und ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei entzündete sich das Stroh offenbar bei der Vorbereitung zum Füttern. Dazu wurde das Futterstroh in einem Häcksler zerkleinert, in dem es vermutlich durch einen Stein zur Funkenbildung und schließlich zur Entzündung kam. Außer dem verbrannten Futterstroh entstanden nach jetzigen Informationen keine Sach- oder Personenschäden.

