Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Portemonnaie aus Hosentasche entwendet

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Mittwoch, den 17.04.2019, wurde gegen 12:15 Uhr im Eingangsbereich des REWE Marktes in Pößneck ein Portemonnaie aus der Gesäßtasche eines 83-jährigen Mannes entwendet. Zeugen, die diesen Vorfall beobachteten, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Saale-Orla zu wenden (03663-4310).

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell