Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auf dem Spielplatz randaliert

Rudolstadt (ots)

Auf dem Spielplatz einer Rudolstädter Schule randalierten Unbekannte offenbar in der Nacht zum Mittwoch. Die Täter stiegen über einen Metallzaun der Grundschule in der Friedrich-Fröbel-Straße und beschädigten diesen. Außerdem zerstörten sie zwei Sitzbänke auf dem Spielplatz des Schulgeländes. Nun wird wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung ermittelt. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler Zeugenhinweise. Wer Angaben zu tatverdächtigen Personen machen kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03671/560 in der Landespolizeiinspektion.

