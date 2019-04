Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Neues Fahrrad entwendet

Rudolstadt (ots)

Nur kurz konnte sich der Eigentümer eines gerade neu erworbenen Fahrrades in Rudolstadt freuen. Der junge Mann kaufte sich am Montag ein Rennrad und stellte es abends im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Marktstraße ab. Obwohl er das Fahrrad vom Typ Merida Scultura 500 mit einem Faltschloss sicherte, ließen Diebe dieses in der Nacht zum Dienstag mitgehen. Wie die Täter ins Haus gelangten und das Schloss knackten, ist derzeit noch unklar. Die Saalfelder Polizei ermittelt in diesem Falle wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und sucht Zeugenhinweise. Wer Angaben zum Verbleib des Fahrrades und zu tatverdächtigen Personen machen kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03671/560 in der Landespolizeiinspektion.

