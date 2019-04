Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizei warnt vor Betrügern am Telefon und im Internet

Saalfeld (ots)

Auch vor Ostern versuchten dreiste Betrüger am Telefon und im Internet wieder Bürgerinnen und Bürger um ihre Erspartes zu bringen. Im Zuständigkeitsbereich der LPI Saalfeld registrierten die Beamten aktuell drei Fälle, bei denen die Täter mit unterschiedlichen Maschen vorgingen.

In Bad Blankenburg riefen mutmaßliche Betrüger diese Woche eine Rentnerin an, und berichteten ihr, sie hätte bei einem angeblichen Gewinnspiel einen Einkaufsgutschein in Höhe von knapp 1000 Euro gewonnen. Zum Erhalt des vermeintlichen Gewinns sollte sie ihre vollständigen Kontodaten verraten. Die aufmerksame Dame erkannte den offensichtlichen Betrug, da sie an keinerlei Gewinnspiel teilnahm und verständigte die Polizei.

In Neuhaus-Schierschnitz kontaktierten offensichtliche Betrüger einen Anwohner per Telefon und wollten diesem einreden, er müsse dringend offene Schulden bezahlen. Angeblich hätten die Anrufer einen Pfändungstitel gegen den Mann und würden diesen vor Ort vollstrecken, wenn er nicht umgehend mehrere Tausend Euro überweist. Der Zeuge war sich zum Glück sicher, dass er keine Schulden hat und erkannte den Betrugsversuch rechtzeitig.

Weniger Glück hatte ein Pensionär aus Saalfeld. Er ließ sich im Internet von einer vermeintlichen Glücksspielseite täuschen und überwies mehrere Tausend Euro auf ausländische Konten, um in den Genuss der versprochenen hohen Rendite sogenannter Bitcoinguthaben zu kommen. Als sein angebliches Online-Gewinnkonto bereits nach kurzer Zeit eine Verdopplung seiner investierten 5000 Euro vorgaukelte, wollte er das Geld abheben und erlebte eine böse Überraschung. Das Geld und die Bitcoins waren plötzlich verschwunden, sein Konto wies nur noch wenige Cent auf und alle Kontaktversuche zum angeblichen Gewinnspielbetreiber scheiterten.

In allen Fällen ermittelt die Kripo Saalfeld wegen Betrugsverdachts. Diesbezüglich mahnen die Ermittler der Kriminalpolizei zur besonderen Vorsicht bei Geldgeschäften und Gewinnspielangeboten am Telefon und im Internet. Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden und informieren sie bei Verdachtsfällen umgehend die nächste Polizeidienststelle!

