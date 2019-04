Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrecher aus Wohnhaus vertrieben

Lichtenhain/ Bergbahn (ots)

Zwei Diebe vertrieb ein Anwohner in der Nacht zum Dienstag in Lichtenhain. Nach ersten Zeugenaussagen versuchten zwei noch unbekannte Männer nachts über eine Scheune in das benachbarte Wohnhaus in der Lichtenhainer Ortsstraße zu gelangen. Ein Bewohner wurde jedoch wach und schaute nach seinen Schilderungen mit der Taschenlampe nach den Tätern. Als diese den Lichtschein bemerkten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Da die Eindringlinge offenbar nichts entwendeten, verständigte der Zeuge erst später die Polizei. Jetzt werden weitere Zeugen gesucht, die in der Nacht zum Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Lichtenhain bemerkten. Hinweise nehmen die Beamten der Landespolizeiinspektion Saalfeld unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

