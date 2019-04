Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wildwechsel führen zu vermehrten Verkehrsunfällen

Saalfeld, Schleiz, Sonneberg (ots)

Auf Grund vermehrter Wildwechsel kam es im Zuständigkeitsbereich der LPI Saalfeld in der letzten Nacht zu acht Wildunfällen. Dabei wurden acht PKWs zum Teil erheblich beschädigt und fünf Rehe, zwei Wildschweine sowie ein Mufflon verletzt bzw. getötet. Die Polizei mahnt zur Vorsicht und bittet Auto- sowie Motorradfahrer derzeit besonders aufmerksam auf Wildwechsel zu achten und vorausschauend zu fahren! Folgende Unfälle registrierten die Beamten der Landespolizeiinspektion Saalfeld zwischen 22.00 und 06.00 Uhr:

- 22.00 Uhr, L1145, Neuhaus am Rennweg - Oberweißbach, Kollision PKW und Wildschwein - 22.30 Uhr, OVS Oberböhmsdorf - Schleiz, Kollision PKW und Reh - 23.00 Uhr, OVS Wernburg -Bodelwitz, PKW-Fahrer weicht Reh aus und fährt in Straßengraben, Ford Totalschaden, Reh entkommt - 24.00 Uhr, B90, Ruppersdorf - Weitisberga, PKW kollidiert mit Mufflon, Mufflon flüchtet in Wald - 05.00 Uhr, L2385, Drognitz - Reitzengeschwenda, Kollision PKW und Reh - 05.30 Uhr, K13, Effelder - Meilschnitz, Kollision PKW und Reh - 05.30 Uhr, B90, Frössen - Blintendorf, Kollision PKW und Wildschwein - 05.35 Uhr, L2661, Jagdshof, Kollision PKW und Reh

Zum Glück blieben nach jetzigen Informationen alle beteiligten Autofahrer unverletzt. Es entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell