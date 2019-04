Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung an Dreifelderturnhalle

Bad Lobenstein, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 16.04.2019 wurde in der Polizeistation Bad Lobenstein eine Sachbeschädigung nachgemeldet. In der Nacht vom 03.04. zum 04.04.2019 wurde durch Unbekannt(n) mittels eines unbekannten Gegenstandes die Scheibe im Bereich einer Umkleidekabine der Dreifelderturnhalle in der Karl-Marx-Straße eingeschlagen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell