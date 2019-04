Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Lobenstein, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 16.04.2019, gegen 11:10 Uhr, ereignete sich auf der L1094 ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 88jährige Fahrer eines VW Tiguans befuhr die L1094 aus Richtung Lichtenberg kommend in Richtung Lichtenbrunn, in der Absicht an der Kreuzung die vorfahrtsberechtigte K 101 in Richtung Lichtenbrunnen zu überqueren. Hierbei beachtete er den auf der vorfahrtsberechtigten K101 in Richtung Schlegel fahrenden 66jährigen VW Golf Fahrer nicht und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 66jährige Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus nach Naila verbracht. Der 88jährige Tiguanfahrer wurde leicht verletzt und begibt sich selbstständig zum Arzt. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell