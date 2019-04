Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Metallbaufirma

Neuhaus am Rennweg. Landkreis Sonneberg. (ots)

Ein Einbruch in eine Metallbaufirma im Gewerbegebiet Am Herrenberg hatten Firmenmitarbeiter am Montagmorgen bemerkt und die Sonneberger Polizei verständigt. Unbekannte Täter hatten ein Rolltor aufgebrochen, waren so in die Firma gelangt und drangen dann in ein Büro ein. Dort erbeuteten sie einen niedrigen vierstelligen Betrag und einen Laptop. Die Kripo Saalfeld führt in diesem Fall des besonders schweren Diebstahls die weiteren Ermittlungen und nimmt in dem Zusammenhang Zeugenhinweise entgegen. Tel. 03672/417-1464.

