Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Laptops aus Lagerhalle gestohlen

Sonneberg. Landkreis Sonneberg. (ots)

Am Dienstagmorgen wurde ein Einbruch in eine Firma in der Köppelsdorfer Straße festgestellt. Der oder die unbekannten Täter waren über ein aufgebrochenes Fenster in die Lagerhalle gelangt. Es wurden zwei Laptops und ein geringer Bargeldbetrag erbeutet. Die Polizei hat nach dem Einbruch Spuren gesichert und kann in dem Zusammenhang für sachdienliche Informationen zu den Tätern unter Tel. 03675/8750 kontaktiert werden.

