Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrecher dringen in Krematorium ein

Sonneberg. Landkreis Sonneberg. (ots)

Zu einem Einbruch in das Sonneberger Krematorium in der Neufanger Straße wurde am Dienstagmorgen die Sonneberger Polizei gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten unbekannte Täter eine Tür aufgehebelt. Danach wurden mehrere Räume des Krematoriums durchwühlt. Die Einbrecher entwendeten diverse Arbeitsgeräte und Arbeitskleidung des Friedhofes Sonneberg. Spezialisten der Kripo Saalfeld übernahmen die Spurensicherung und die weiteren Ermittlungen. Der durch die Einbrecher verursachte Schaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf 2000 EUR. Sachdienliche Hinweise zu dem besonders schweren Fall des Diebstahls nimmt die Kriminalpolizei unter Tel. 03672/417-1464 entgegen.

