Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrecher im Vereinsheim

Rudolstadt (ots)

In das Vereinsheim eines Rudolstädter Sportvereins drangen Unbekannte in der Nacht zum Montag ein. Offenbar hebelten die Diebe eine Tür des Objektes im Erich-Correns-Ring gewaltsam auf und durchsuchten anschließend mehrere Räume. Nach derzeitigen Erkenntnissen erbeuteten die Diebe mehrere Elektrowerkzeuge, wie Bohrmaschine, Handkreissäge und Trennschleifer sowie eine noch unbekannte Menge an Sportgeräten und -bekleidung. Die Saalfelder Polizei ermittelt in diesem Falle wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls. Zeugenhinweise zu tatverdächtigen Personen und Fahrzeugen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

