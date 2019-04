Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kripo sucht Zeugen zu möglicher räuberischer Erpressung

Saalfeld (ots)

Geld soll ein noch unbekannter Mann am Montag von einem Zeugen in der Saalfelder Innenstadt erpresst haben. Der 32-Jährige teilte später der Polizei mit, dass der Unbekannte ihn zwischen 12.15 Uhr und 12.30 Uhr in der Sonneberger Straße/ Ecke Reinhardtstraße plötzlich von hinten angesprochen hätte. Angeblich soll er mit einem Messer gedroht und dann Bargeld gefordert haben. Der Zeuge schilderte, dass er dem Unbekannten rund 100 Euro übergab. Den Tatverdächtigen konnte der Zeuge bisher jedoch nicht beschreiben, da er sich aus Angst nicht nach diesem umgedreht hätte. Die Saalfelder Kriminalpolizei prüft nun den Verdacht einer möglichen räuberischen Erpressung. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die sich zur genannten Tatzeit in der Sonneberger bzw. Reinhardtstraße aufhielten und verdächtige Personen bemerkten. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler der Kripo unter der Telefonnummer 03672/417-1464 entgegen.

