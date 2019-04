Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallverursacher gesucht

Saalfeld (ots)

Die Polizei sucht den Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend in Saalfeld ereignete. Zwischen 20.00 Uhr und 21.00 Uhr fuhr ein noch unbekannter Autofahrer offenbar beim Ein- oder Ausparken gegen einen in der Bahnhofstraße abgestellten Opel Astra. Anschließend flüchtete der Unbekannte, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Als der Eigentümer des Opels zu seinem Fahrzeug kam, entdeckte er an der rechten Seite diverse frische Beschädigungen und alarmierte die Polizei. Es entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Beamten der Landespolizeiinspektion Saalfeld ermitteln jetzt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher liefern können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03671/560 in der Saalfelder Dienststelle.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell