Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Ladendiebstahl gesucht

Saalfeld (ots)

Zeugenhinweise zu zwei bisher unbekannten Ladendieben sucht aktuell die Saalfelder Polizei. Die beiden offenbar betrunkenen jungen Männer sollen am Montagabend in einem Saalfelder Supermarkt alkoholische Getränke gestohlen haben. Gegen 18.00 Uhr meldete sich eine Verkäuferin des Marktes Am Eichelteich und schilderte, dass die Unbekannten gerade zu Fuß geflüchtet waren. Zuvor hatten sie mehrere Dosen Whiskeycola entwendet und rannten trotz Ansprechens durch die Marktmitarbeiter über das Gelände eines benachbarten Autohauses davon. Da die Verdächtigen auch im Anschluss durch die Polizei nicht mehr gestellt werden konnten, werden nun Zeugenhinweise zu deren Identität gesucht. Die Täter waren 25 bis 35 Jahre alt und sprachen deutsch. Einer trug eine neongrüne Sonnenbrille, eine graue Jogginghose sowie ein grau-blaues T-Shirt. Der Zweite war mit einem blauen Sweatshirt und einer kurzen Jeanshose bekleidet. Er besaß sehr kurze Haare (fast Glatze). Informationen zu den tatverdächtigen Personen nehmen die Beamten der Landespolizeiinspektion Saalfeld unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell