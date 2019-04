Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vermissten wohlbehalten angetroffen

Saalfeld (ots)

Glück hatte die Polizei gestern Abend bei einer Vermisstensuche nach einem orientierungslosen Rentner in Saalfeld. Der 75-jährige hatte unbemerkt sein Pflegeheim im Stadtgebiet verlassen und wurde durch das Pflegepersonal nicht mehr aufgefunden. Gerade als mehrere Streifenwagenbesatzungen und ein Fährtenhund zur Suche ausrückten, lief der gesuchte Mann seelenruhig am Fenster der Saalfelder Polizeidienststelle vorbei. So konnten die Beamten den Rentner ohne Zeitverzug sowie wohlbehalten in den Streifenwagen bitten und zurück ins Heim fahren.

