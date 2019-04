Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Neundorf, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 15.04.2019, um 21:30 Uhr, ereignete sich in Neundorf bei Bad Lobenstein in der Bayrischen Straße ein Verkehrsunfall. Ein 33jähriger Mann versuchte mit seinem Fahrzeug einzuparken. Dabei touchierte er das parkende Fahrzeug einer Anwohnerin. Im Anschluss begab sich der Unfallverursacher an seine Wohnanschrift, ohne seiner Pflicht nachzukommen, den Verkehrsunfall zu melden. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der Beschuldigte unter Beteiligung von Zeugen ermittelt werden. Der Grund seiner pflichtwidrigen Entfernung vom Unfallort lag vermutlich an seinem Alkoholisierungsgrad von 1,86 Promille. Die Blutentnahmen wurden im Krankenhaus durchgeführt. Der Unfall wurde aufgenommen und die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

