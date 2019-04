Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schwelbrand in leerstehendem Gebäude

Neustadt/Orla, Saale-Orla-Kreis (ots)

Durch mehrere Personen wurden in einem leerstehendem Gebäude im Bereich der Harrasmühle am 15.04.2019 Aufräumarbeiten durchgeführt. Hierbei wurde auch Räumgut in einer Feuerstelle entsorgt. Vermutlich kam es aufgrund der baufälligen Esse zu einer unvollständigen Verbrennung und in der weiteren Folge zu einem Schwelbrand im Deckenbereich. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Der Sachschaden wurde nicht genau beziffert.

