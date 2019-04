Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Ein 55jähriger Pößnecker parkte einen von ihm genutzten PKW VW Golf im Zeitraum vom 11.04. bis 14.04.2019 in der Jahnstraße in Pößneck ab. Bei Rückkehr zum Fahrzeug musste er feststellen, dass es Beschädigungen an der Stoßstange aufwies. Zeugenhinweise zu dieser Unfallflucht nimmt die PI Saale-Orla unter Tel. 03663/4310 entgegen!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell