Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Öffentlicher Straßenverkehr - Tabu für Elektro-Scooter

Saalfeld/Rudolstadt. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Straßenverkehrsgesetz verstieß am vergangenen Wochenende ein 28-Jähriger. In der Nacht zu Samstag fuhr der Saalfelder in der Innenstadt mit einem sogenannten Elektro Scooter, einem Roller mit Elektromotor. Während ihrer Streife wurden Polizisten des Saalfelder Inspektionsdienstes auf das Gefährt und seinen Fahrer aufmerksam. Sie beendeten die Fahrt des 28-Jährigen, da sie feststellten, dass die Höchstgeschwindigkeit des Elektro Scooters zu hoch war und der 28-Jährige dafür weder eine Haftpflichtversicherung noch die entsprechende Fahrerlaubnis besaß. Deswegen stellten die Beamten den Scooter sicher und schrieben die Anzeige gegen den Mann. Ebenfalls mit einem Elektro Scooter, der nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen ist, fuhr ein Jugendlicher in der vergangenen Woche in der Rudolstädter Oststraße und wurde von der Polizei erwischt. Auch gegen den 15-Jährigen erstatteten die Polizisten Anzeige. Aufgrund der wiederholten Verstöße im Zusammenhang mit Elektro Scooter weist die Polizei darauf hin, dass die Nutzung solcher Sportgeräte im öffentlichen Verkehrsraum nicht erlaubt ist.

