Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkohol bei Kellereinbrüchen gestohlen

Sonneberg. Landkreis Sonneberg. (ots)

Unbekannte Täter waren in der Bernhardstraße in mehrere Keller eingebrochen. In fünf Keller des Mehrfamilienhauses waren die Täter in der Nacht vom 11.04. zum 12.04.2019 eingedrungen. Aus einem Keller erbeuten sie mehrere Flaschen Alkohol. Ob sie weitere Beute machten, ist bisher nicht bekannt.

