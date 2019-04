Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bei Motorcrossrennen gestürzt

Triptis. Saale-Orla-Kreis. (ots)

Auf der Motorcrossstrecke in Triptis verletzte sich am Samstag ein 60-Jähriger, als er mit seinem Leichtkraftrad stürzte. Der Mann hatte an einem Rennen teilgenommen, das gegen 16:00 Uhr gestartet hatte. Auf einer Strecke mit Gefälle kam der 60-Jährige mit seinem Leichtkraftrad der Marke Gasgas Motos von der Strecke ab und prallte gegen einen Baum. Dabei verletzte sich der Mann schwer. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, der den Verletzten ins Krankenhaus nach Jena brachte. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Verletzungen nicht lebensbedrohlich sein.

