Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schlägerei bei Jugendclub - Zeugen gesucht

Rudolstadt. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Am Samstag soll es bei einem Jugendclub bei den Saalgärten zu einer Schlägerei gekommen sein. Ein Zeuge wählte gegen 02:25 Uhr deswegen den Polizeinotruf. Zunächst sollen drei Personen in die Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein. Weitere Personen sollen hinzugekommen sein, wie andere Zeugen den Polizisten berichteten. Demnach sollen sich bis zu 20 Personen bei dem Jugendclub gesammelt haben. Bisher ist bekannt, dass mehrere Täter einen 31-Jährigen (deutsch) attackiert haben sollen. Sie sollen ihn in den Schwitzkasten genommen und geschlagen haben. Die Täter haben zudem eine 17-Jährige (deutsch) beleidigt. Der genaue Ablauf der Tat ist noch unklar. Um wen es sich bei den Tätern handeln soll, ist ebenfalls nicht bekannt. Deswegen bittet die Polizei weitere Zeugen der Schlägerei, sich mit den Ermittlern unter Tel. 03671/560 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell