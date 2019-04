Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: In Gartenhütte eingebrochen

Rudolstadt (ots)

In eine Gartenhütte brachen Unbekannte am Wochenende in Rudolstadt ein. In der Zeit zwischen Freitagabend und Sonntagabend überstiegen die Diebe die Umzäunung des betroffenen Gartens in der Breitscheidstraße. Anschließend öffneten sie die Tür der Gartenlaube und durchsuchten das Objekt. Nach bisherigen Erkenntnissen ließen sie einen Akkuschrauber sowie ein Fernglas aus der Hütte mitgehen und entkamen unerkannt. Die Saalfelder Polizei ermittelt in diesem Fall wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und sucht Zeugen. Wer am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge in und um die Kleingartenanlage "Im Gezäune" bemerkte, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03671/560 in der Landespolizeiinspektion.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell